Уровень доверия к полиции у жителей Мариуполя повысился

В Мариуполе в течение двух недель проводился социологический опрос. Студенты и преподаватели Приазовского государственного технического университета выясняли, как люди относятся к полиции. Исследование было инициировано главой ГУНП в Донецкой области Вячеславом Аброськиным.



Как сообщили в пресс-службе полиции, результаты показали, что 59% опрошенных доверяют полиции (в прошлом году 55% мариупольцев высказали доверие). При этом 31% опрошенных заявили, что их уровень доверия повысился. Больше доверяют своим правоохранительным люди в возрасте 30-39 и 40-49 лет - 15%.



Чувствуют защиту правоохранителей и ощущают себя в безопасности 57% людей, а средняя оценка работы полиции по пятибалльной шкале - 4,3 балла (в феврале 2016 - 3,7 баллов).

Кроме того, анкета содержала в себе открытые вопросы, предполагающие развернутые ответы и несколько вариантов. Так, на вопрос «Какие основные обязанности возложены на полицейских сегодня?» 74% опрошенных ответили, что это обеспечение общественного правопорядка, патрулирование, противодействие правонарушениям, защита населения от преступников, 34% - раскрытие преступлений, 16% - обеспечение порядка на дорогах, 11% - работа с заявлениями граждан, быстрое реагирование на вызовы.



По мнению мариупольцев, наиболее эффективными и результативными направлениями работы полиции является защита, спасение людей, общественный порядок, безопасность, патрулирование (46% опрошенных), работа с ДТП, дорожное патрулирование, регулирование дорожного движения, контроль за соблюдением правил дорожного движения (31%), предупреждение преступлений, раскрытие преступлений, уголовный розыск (11%).



Одна из главных ценностей опроса - он позволил напрямую услышать от людей, какие у них есть предложения по повышению эффективности деятельности полиции. Так, 31% респондентов отметил, что полицейские должны повышать уровень знаний и квалификацию (в частности, в области психологии и иностранных языков), 21% отметил улучшение личностных качеств, физической подготовки, уровня культуры. Также 12% граждан отметили необходимость бороться с коррупцией, еще 10% - сделали акцент на увеличении личного состава, выдачи современного оборудования.



Всего было опрошено 750 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, различного образования и пола.