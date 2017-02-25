Подозреваемого, который едва не убил человека под Мариуполем, разыскали на Закарпатье

40-летний уроженец Закарпатской области, который чуть не убил человека под Мариуполем в марте 2016 года, перешел на нелегальное положение и был объявлен в розыск. Все это время, чтобы запутать следы, он «колесил» по всей Украине, переезжая из города в город, сообщили в пресс-службе полиции.



Ориентировки на злоумышленника были разосланы по всей стране, правоохранители проверяли людей на вокзалах, автостанциях, в портах. В полицию Донецкой области поступали десятки сообщений о том, где видели похожего человека.



Беглец постоянно менял место проживания. Но вырисовывалась тенденция, что в последнее время злоумышленник предпочитает области в Западной Украине - поближе к дому, подальше от места преступления.



Оказалось, что в родном селе подозреваемый хорошо знаком полиции. Мужчина характеризовался отрицательно, был склонен к злоупотреблению алкоголем и совершению правонарушений. Неоднократно его родные страдали от насилия с его стороны и вызывали правоохранителей, которые успокаивали тирана.



Злоумышленник рвался домой, но понимал, что его ищут, поэтому приехал в соседнее село. Однако и здесь о нем шла дурная слава, поэтому не успел злоумышленник появиться в селе, как полицейские получили оперативную информацию и пришли к «путешественнику». В тот же день за задержанным выехала группа оперативных работников Мангушского отделения полиции. Согласно решению суда, мужчине была определена мера пресечения - задержание с целью привода в суд.



Уже сегодня подозреваемый в тяжком преступлении будет доставлен в Донецкую область и предстанет перед судом.