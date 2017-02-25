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Рубрика: Новости Мариуполя
25-02-2017, 11:18
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Морпехи под Мариуполем укрепляют рубежи и маскируют позиции

Морские пехотинцы вблизи Мариуполя укрепляют рубежи обороны. Для этого они используют каждую минуту затишья. Об этом сообщили в Штабе АТО.

Так, возле Водяного укрепления бойцов ВСУ находятся в 900 метрах от позиций противника. Военные собственноручно обустраивают огневые точки и маскируют свои позиции. Среди основных инструментов - лопата и кирка. Там, где сами справиться не могут, например, при рытье укрытий для бронетехники, морпехи привлекают инженерные подразделения и специальную технику.

По словам морпехов, в случае обострения ситуации отступать они не намерены, поэтому хорошо укрепленные и оснащенные позиции помогут им в борьбе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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