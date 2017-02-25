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Рубрика: Новости Украины и мира
25-02-2017, 11:56
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[Видео]

Нардепы «приходят в гости» с автоматом

Активист "Дорожного контроля" и блогер Андрей Дзиндзя опубликовал видео инцидента с внефракционным народным депутатом Украины Владимиром Парасюком.

По его словам, Парасюк "ломился к нему в гостиничный номер" с автоматом Калашникова, а также заблокировал автомобиль.

«Приехала полиция, написал заявление, но понимаю, что нет смысла, ведь он неприкасаемый. При полиции продолжал бросаться, направлял на меня оружие. Заблокировал мой автомобиль, полиция просит убрать, а он отказывается, говорит, что машина поломана!» - рассказал Андрей Дзиндзя.

В свою очередь Владимир Парасюк заявил, что он "шел в гости" к Дзиндзе, но "тот его не пустил". Он также назвал блогера лжецом. Ранее Андрей Дзиндзя опубликовал видео, где видно автомобиль «Toyota Land Cruiser» со спрятанными номерами, на котором нардеп приехал блокировать железнодорожные пути в Донбассе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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