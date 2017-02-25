В Мариуполе на площади Свободы проходит главное празднование Масленицы

Сегодня на площади Свободы проходит масштабное празднование Масленицы. Здесь с 12:00 уже работают фотозоны, торговые ряды. На ледовом катке начинаются «Скользкие старты», участники которых будут соревноваться за призы.

В 15:00 состоится театрализованное представление "встреча Весны и Зимы". Для самых маленьких гостей праздника заработает детская зона с кукольным театром, по площади будут работать аниматоры. А мариупольские спортсмены проведут показательные выступления.

Жители и гости города могут пройтись по ярмарке народного творчества и присоединиться к мастер-классам по различным ремеслам. Также можно заглянуть в «Казачий курень», попробовать кулеш и проверить сбитень.

С наступлением темноты на площади состоится огненное представление от SacredShow. Завершится праздник традиционным сожжением чучела.