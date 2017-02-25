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  • «У нас не Африка. Разгуливать с охотничьим оружием запрещено», - Аброськин прокомментировал конфликт между нардепом и активистом

Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 13:27
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«У нас не Африка. Разгуливать с охотничьим оружием запрещено», - Аброськин прокомментировал конфликт между нардепом и активистом

24 февраля, около 23:50 в колл-центр 102 от журналиста поступило сообщение о том, что в гостинице Бахмута народный депутат Украины пытается выломать дверь в его номер и угрожает. При этом в нарушение норм закона депутат находится в помещении с автоматом на ремне, без специального чехла.

Как рассказали в пресс-службе полиции, словесный конфликт начался, когда заявитель, житель Киева, сделал нардепу замечание о недопустимости нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

На место оперативно прибыли сотрудники Бахмутского отдела полиции. С приездом правоохранителей ссора закончилась, факт был задокументирован.

Полицейские обнаружили у депутата ВР, который является владельцем зарегистрированного огнестрельного оружия, наградной пистолет «Форт-17» и охотничий промышленный нарезной карабин. Охотничье оружие находилось в открытом состоянии, на ремне, что является нарушением закона и влечет за собой ответственность.

В полиции отметили, что в Донецкой области в связи с проведением АТО, запрещена охота и, соответственно, нет поводов для применения охотничьего оружия. Происшествие прокомментировал глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин: "У нас не Африка, у нас законом запрещено разгуливать с нарезным охотничьим оружием в городе, где могут пострадать мирные люди. В Донецкой области, где три года идет война, такое поведение недопустимо. И мы не звери, чтобы на нас охотились".

Требования о правилах обращения с зарегистрированным огнестрельным оружием, в том числе нарезным охотничьим, регулируются приказом МВД №622 с изменениями, внесенными согласно Приказу Министерства внутренних дел №749 от 07.08.2013. Нарушение любого из пунктов приказа наказывается согласно ст.191 «Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 7 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с возмездным изъятием оружия и боевых припасов или без такового.

По факту нарушения правил обращения с зарегистрированным оружием проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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