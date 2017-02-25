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Рубрика: Происшествия
25-02-2017, 14:33
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[Фото]

В Мариуполе горело здание частного предприятия

Сегодня утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Кальмиусском районе Мариуполя на территории цеха частного предприятия возник пожар, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место, пожарно-спасательная бригада установила, что горит кровля двухэтажного здания АБК на площади 40 кв. м, а также есть возгорание на втором этаже. Пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Огнонь уничтожил кровлю, мебель и вещи на этаже.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются специалистами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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