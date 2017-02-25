Многочасовые бои и обстрелы: за сутки 16 украинских бойцов травмированы и ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий ранения и травмы получили 16 украинских военнослужащих, погибших среди бойцов ВСУ нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Так, на Донецком направлении состоялся 41 обстрел, 22 - из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ было выпущено более 400 мин и снарядов. Вблизи Каменки произошло 2 обстрела из минометов и танков. "Продолжается эскалация под Авдеевкой. Вчера боевые действия на этих рубежах продолжались около 14 часов", - отметил Лысенко.



На Мариупольском направлении произошло 40 обстрелов, 7 - из тяжелого вооружения. Здесь было выпущено более 70 мин и более 30 снарядов. Основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь - Широкино. На этих рубежах стреляют и днем, и ночью.



На Луганском направлении боевые действия велись только в Попаснянском районе и только во второй половине дня. Состоялось 11 обстрелов, из минометов по силам АТО было выпущено более 20 мин.