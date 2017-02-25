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Рубрика: Новости Украины и мира
25-02-2017, 15:54
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Савченко опубликовала список пленных, которых она посетила: чувствуют себя хорошо, смотрят украинские телеканалы

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала список украинских пленных, которых она посетила в ДНР, а также вкратце рассказала об условиях их содержания.

«Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1» и «5 канал». Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют», - написала она в Facebook.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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