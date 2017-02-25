В Мариуполе за сутки «отловили» 15 пьяных водителей и 2 автомобиля с поддельными документами

Как мы уже писали, в Мариуполе стартовала отработка по безопасности дорожного движения. 64 работника полиции в составе 16 экипажей усиленно несут службу на улицах города.



По информации пресс-службы полиции, за первые сутки спецоперации правоохранители выявили 38 нарушителей ПДД, среди них 15 водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Кроме того, выявлено 6 водителей, которые управляли транспортным средством без соответствующих документов и 3, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов. Выявлены и другие нарушения ПДД.

Также полицейские пресекли 6 преступлений, связанных с управлением транспортных средств. Среди них: газовый пистолет, переоборудованный для стрельбы травматическими патронами, машина в розыске, 2 факта незаконной перевозки наркотических средств – около 3 граммов амфетамина и медицинский шприц с первинтином.

Кроме этого, за минувшие сутки было остановлено 2 автомобиля – «Шкода» и «БМВ», во время проверки которых выяснилось, что свидетельства о регистрации транспортных средств имеют признаки подделки. Водители пояснили, что купили машины недорого, без оформления в сервисном центре МВД. Поэтому правоохранители советуют гражданам, которые планируют покупку авто, обратиться в соответствующие органы и проверить его по базам данных, чтобы быть уверенными, что транспортное средство не разыскивается, а документы на него подлинные.

Правоохранители обращаются к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, не подвергать жизнь и здоровье опасности, быть бдительными, внимательными и уважать других участников дорожного движения.