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Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 16:57
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Донецкую фильтровальную станцию захватили?

Минувшей ночью украинские силы якобы заняли объекты Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая снабжает питьевой водой города и поселки по обе стороны от линии разграничения.

Первыми об этом сообщили представители ДНР. "Сегодня ночью украинская сторона, в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств, захватила объекты Донецкой фильтровальной станции...", - приводит ТАСС слова зам.командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина.

По некоторой информации, на территорию ДФС вошла Украинская добровольческая армия (ранее - Добровольческий Украинский корпус Правого сектора), передает "Страна" со ссылкой на собственный источник по обе стороны фронта. Операция была осуществлена ротой подразделения УДА под командованием командира с позывным "Дельфин", при поддержке десантников ВСУ.

"У нас пять раненых, но жить будут. 200-х нет. Атаковали ночью, взяли станцию полностью под контроль," - сообщили "Стране" источники в штурмовой роте УДА.

Официальных комментариев украинской стороны, подтверждающих или опровергающих эту информацию, пока нет.




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Редакция «Мариупольских новостей»