vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2158 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Ситуация в Авдеевке: ЛЭП не восстановили, город на электрогенераторах, тепло в домах поддерживает АКХЗ

Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 17:37
Просмотров: 341
Комментариев: 0

Ситуация в Авдеевке: ЛЭП не восстановили, город на электрогенераторах, тепло в домах поддерживает АКХЗ

Работы по восстановлению поврежденной обстрелами ЛЭП, которая питает Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию, сегодня так и не начались. СЦКК не предоставила гарантий безопасности. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По его словам, сейчас в Авдеевке на мощных электрогенераторах работают больница, отделение Укртелекома и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города. Полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок.

Завтра утром от мощного генератора планируется запустить насосную станцию и подать воду в дома жителей. Власти также обратились к мобильному оператору "Киевстар", чтобы он временно подключил свои передатчики в городе к электрогенераторам и обеспечил надлежащую работу сети.

Ремонтные работы намерены произвести завтра. "Надеемся получить гарантии на завтра и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. Обнаружено два места повреждений линии электропередач", - отметил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Донецкую фильтровальную станцию захватили?

В СМИ появилась информация о том, что ДФС взяли под контроль украинские силы


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»