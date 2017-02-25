Ситуация в Авдеевке: ЛЭП не восстановили, город на электрогенераторах, тепло в домах поддерживает АКХЗ

Работы по восстановлению поврежденной обстрелами ЛЭП, которая питает Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию, сегодня так и не начались. СЦКК не предоставила гарантий безопасности. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



По его словам, сейчас в Авдеевке на мощных электрогенераторах работают больница, отделение Укртелекома и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города. Полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок.



Завтра утром от мощного генератора планируется запустить насосную станцию и подать воду в дома жителей. Власти также обратились к мобильному оператору "Киевстар", чтобы он временно подключил свои передатчики в городе к электрогенераторам и обеспечил надлежащую работу сети.



Ремонтные работы намерены произвести завтра. "Надеемся получить гарантии на завтра и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП. Обнаружено два места повреждений линии электропередач", - отметил Жебривский.