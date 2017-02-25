Масленица в Мариуполе: зиму весело провожали под дождем (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня в честь Масленицы на площади Свободы развернулись настоящие проводы зимы. Несмотря на непогоду, мариупольцы семьями пришли на праздник, сообщили в пресс-службе горсовета.

Здесь каждый мог найти занятие по душе. Например, согреться ароматным чаем из самовара и полакомиться блюдом дня – блинчиками с разными начинками. Отдельные гурманы смогли сами попробовать испечь блин. Подкрепиться можно было и другой выпечкой, широкий ассортимент которой представили в зоне уличной еды.

На площади звучал звонкий детский смех: ребят развлекали аниматоры, ростовые куклы, знакомили с народными традициями празднования Масленицы. Праздник останется в памяти мариупольцев и благодаря креативным фотозонам.

Как и полагается, в Масленицу можно было испытать свою силушку и сноровку в спортивных эстафетах и почувствовать себя хоккеистом. А также все желающие приняли участие в боях подушками.



Гуляния проходили под украинские народные и современные песни.

Праздник должен был завершиться ярким файер-шоу с поджиганием чучела, но из-за дождя были внесены изменения в программу. «Погода внесла свои коррективы. Но если погодные условия позволят, то сожжение чучела проведут завтра в Приморском парке и площадях Независимости и Победы, где также будет организована праздничная программа», - отметил директор ДК «Молодежный» Алексей Лях.

Мариупольцев приглашают на празднование Масленицы в воскресенье в Приморский парк с 13:00 до 17:00, на площадь Независимости с 13:00 до14:00 и площадь Победы с 9:00 до 17:00. Давайте вместе проведем зиму и весело встретим весну!