«Укрзализныця» продолжает добиваться повышения тарифов на грузовые перевозки

Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун добивается повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 25%. Он заявил о достижении соглашения с профсоюзами относительно этого вопроса.



"Сегодня с профсоюзами также имеем общее виденье необходимости индексации тарифов на грузовые перевозки. Профсоюзы заявили о поддержке нашей позиции по этому вопросу", - написал Балчун на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что повышение тарифных ставок и должностных окладов работникам Укрзализныци, которое состоится с 1 марта - это взаимосвязанные вещи. В ближайшие дни по этому поводу планируется совместное публичное заявление.



Кроме того, Балчун пообещал представить комплексную программу развития железнодорожной компании: "Вскоре мы презентуем правительству всестороннюю стратегию развития компании. Перед этим подадим ее на рассмотрение профсоюзов".



Напомним, ранее Государственная регуляторная служба Украины не разрешила «Укрзализныце» повышать тарифы на грузоперевозки, поскольку это несет серьезные риски для экономики страны.