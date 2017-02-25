Представители ДНР, после визита народного депутата ВР Надежды Савченко в макеевскую колонию, надеются получить доступ к своим пленным в Украине.
«Хотелось бы видеть ответные шаги от украинской стороны. Мы ждем того чтобы и представители "республики" смогут получить доступ к местам, где содержатся наши ребята. Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей», - сказала заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передает ДАН.
Имена возможных "посланников" не сообщаются.
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Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 19:36
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После визита Савченко представители ДНР хотят посетить своих пленных в Украине
Представители ДНР, после визита народного депутата ВР Надежды Савченко в макеевскую колонию, надеются получить доступ к своим пленным в Украине.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»