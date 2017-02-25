vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2057 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
25-02-2017, 19:36
Просмотров: 389
Комментариев: 0

После визита Савченко представители ДНР хотят посетить своих пленных в Украине

Представители ДНР, после визита народного депутата ВР Надежды Савченко в макеевскую колонию, надеются получить доступ к своим пленным в Украине.

«Хотелось бы видеть ответные шаги от украинской стороны. Мы ждем того чтобы и представители "республики" смогут получить доступ к местам, где содержатся наши ребята. Мы хотим убедиться в том, что к ним не применяются незаконные методы дознания, и условия содержания действительно свидетельствуют о гуманизме киевских властей», - сказала заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передает ДАН.

Имена возможных "посланников" не сообщаются.




Port
Loading...

Читайте также:

Рубан и Савченко находятся на неподконтрольной территории Донбасса, - СМИ

Они прибыли, чтобы навестить украинских военнопленных


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»