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Рубрика: Новости Мариуполя
25-02-2017, 19:46
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Участники блокады Донбасса создают новый редут: перекроют дорогу на Мариуполь

Участники торговой блокады Донбасса создают новый редут на Мариупольском направлении в районе КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке.

«Мы сейчас тут будем делать редут. Сейчас мы тут на южных рубежах блокады. Ветераны высадились в большом количестве, чтобы начать запечатывать дорогу из Донецка через Новотроицкое, "контрабас" на Мариуполь», - заявил он.

Еще один нардеп – организатор торговой блокады на Донбассе Владимир Парасюк заявил, что на редуте в районе Мариуполя будут созданы мобильные группы, которые "будут патрулировать все прифронтовые дороги и выявлять места пересечения оккупированных территорий".

По его словам, по этой дороге "есть контрабанда металла" и ездят гумконвои, к которым тоже есть претензии: Парасюк заявляет, что эту гуманитарную помощь якобы продают в супермаркетах на оккупированной территории.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»