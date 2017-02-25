Пенсии в Украине намерены поднять

В ходе заседания Национального трёхстороннего социально-экономического совета, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал скорое проведение пенсионной реформы в стране и увеличение пенсионных выплат: „Наше задание состоит в том, чтобы обеспечить повышение пенсионных выплат для пенсионеров. И мы близки к этому“.



По словам главы Кабмина, правительство уже подошло совсем близко к проведению пенсионной реформы. При этом он пояснил: „Нам необходимо решить ряд вопросов, в том числе, поддержать и законодательно, и финансово. Если говорить о 2016г., хочу подчеркнуть, что нам удалось добиться на 2,2% возрастания экономики. Нам надо ускорять рост потому, что у нас есть много вопросов социальной политики“.



Конечно, резко снизить дефицит Пенсионного фонда на данный момент нет реальной возможности, но по прогнозу премьера, бездефицитности ПФУ можно достичь до 2024 года.



Даже сейчас, по словам Гройсмана, постепенно дефицит Пенсионного фонда начал снижаться: „Хронически дефицитный Пенсионный фонд сегодня начал уменьшать свой дефицит“.



При этом глава правительства подчеркнул, что основной задачей украинского правительства на текущий год является развитие в стране подходов к формированию справедливой пенсионной системы. Глава Кабинета министров заверил: „Правительство работает над такими предложениями и приблизился к необходимым решениям“.



Помимо этого, Гройсман отметил положительную динамику в преодолении проблемы безработицы в стране: „Сегодня очевидно, что занятость населения растёт, соответственно, безработица падает. Количество вакансий на рынке труда выросло на 47%. Это только начало“.

Также Владимир Гройсман отметил удачный старт роста украинской экономики в прошлом, 2016 году, и заявил, что в Кабмине настроены на ускорение дальнейшего оздоровления экономики в стране.



Но… Возникает очень много вопросов по поводу этой надежды правительства. Ведь как показывают последние события с железнодорожной блокадой, за несколько недель противостояния незначительного количества „активистов“ со всей страной, каждодневно экономика страны теряет колоссальные возможности и средства…



А в случае продолжения таких „патриотических“ действий, последствия будут необратимы, и тогда украинской экономике будет очень сложно встать „с колен“, если не сказать – невозможно…