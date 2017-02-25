Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский на заседании коллегии заявил о серьезном обрезании финансирования проектов с приходом весны.
Так, если до 1 марта города и районы Донетчины не предоставят правильно оформленные документы на инфраструктурные проекты, их финансирование обнулят и распределят деньги на города, которые серьезно подошли к вопросу восстановления объектов, сообщает «Вчасно».
«Составьте дорожную карту, включив туда все потребности города или района. В этом году 6 млрд грн могут быть направлены не на освоение, а на эффективное применение с экономией и результатом. Кто не предоставил проектно-сметную документацию с экспертизой, с 1 марта все обнуляется. Финансирование передадим на другие проекты», - отметил Жебривский.
Благодаря или вопреки, но этой весной губернатор все же намерен превратить Донецкую область в сплошную стройплощадку.
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Весной Жебривский обещает «перекроить» финансирование на проекты и все-таки превратить Донетчину в стройплощадку
Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский на заседании коллегии заявил о серьезном обрезании финансирования проектов с приходом весны.
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Редакция «Мариупольских новостей»