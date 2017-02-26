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Рубрика: Шоубиз
26-02-2017, 08:03
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[Видео]

Украину на «Евровидении» представит группа O.Torvald

Вчера, 25 февраля, в Киеве состоялся финал национального отбора на «Евровидение-2017». За победу боролись группы "Сальто Назад" и O.Torvald, исполнители MELOVIN, TAYANNA, ILLARIA, ROZHDEN.

По результатам голосования победителем стала группа O.Torvald. Музыканты получили по 5 баллов от зрителей и жюри и выступят на сцене «Евровидения» с песней Time.

MELOVIN получил 6 баллов от зрителей и 2 от жюри, TAYANNA – 4 и 6 баллов, ILLARIA – 1 и 4, ROZHDEN – 2 и 3, «Сальто назад» - 3 и 1 балл.

Группу O.Torvald основали в 2005 году в Полтаве. В состав входят Женя Галич (вокал и ритм-гитара), Денис Мизюк (соло-гитара), Никита Васильев (бас-гитара), Николай Райда (диджей, клавиши), Александр Солоха (ударные). На счету ребят шесть альбомов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»