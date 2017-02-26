В США осудили обстрел миссии ОБСЕ на Донбассе и захват ее беспилотника

24 февраля в районе Ясиноватой в Донецкой области, на территориях, подконтрольных ДНР, захватили беспилотный летательный аппарат ОБСЕ. Дрон пытались запустить для наблюдения вероятного обстрела Донецкой фильтровальной станции, но члены ДНР забрали его. Кроме того, один из них открыл огонь вблизи патруля ОБСЕ.

«Ведение огня по невооруженными гражданским наблюдателям является не только прямой угрозой жизни мужественных мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы добиться мира в Украине, - это прямой вызов коллективной воле 57 стран-участниц ОБСЕ и Минским соглашениям», - заявил руководитель СММ ОБСЕ Эртурул Апакан.

Также данные действия осудили в посольстве США в Украине: «Специальная мониторинговая миссия играет важную роль в наблюдении за военными действиями и движением вдоль линии соприкосновения, и ее работа помогает спасать жизни гражданских лиц. Представители СММ должны иметь неограниченный доступ ко всем участкам, которые они патрулируют, без угроз и запугивания».