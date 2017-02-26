В Луганской области члены ЛНР открыли стрельбу в воздух возле патруля ОБСЕ

Штаб АТО сообщает об очередной вооруженной провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ. Инцидент произошел у населенного пункта Катериновка в Луганской области, где патруль был остановлен членом ЛНР в балаклаве и в военной форме.

«На вопрос патруля, кто он и где его командир, мужчина ответил, что командир находится в населенном пункте Первомайск. Позже из здания вышел еще один вооруженный автоматом мужчина и открыл стрельбу в воздух, после чего патруль миссии сел в машину и выехал в направлении населенного пункта Золотое», - отметили в штабе.

После этого позади машины разорвались две гранаты.

В результате ни транспорт, ни наблюдатели не пострадали. О данном происшествии проинформированы представители СЦКК.