В зоне АТО 4 военных ранены, 1 – травмирован

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 49 нарушений режима прекращения огня.
На Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Лебединское, Чермалык, Павлополь, Широкино, Водяное и Гнутово.
На Донецком направлении из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Пески, шахту Бутовка, Каменку, Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое, Новгородское, Новолуганское, Верхнеторецкое и Кирово.
На Луганском направлении применили 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие.
В результате боевых действий 4 военнослужащих ранены, 1 – травмирован.