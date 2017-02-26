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Рубрика: Новости Донбасса
26-02-2017, 09:55
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В зоне АТО 4 военных ранены, 1 – травмирован

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 49 нарушений режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Лебединское, Чермалык, Павлополь, Широкино, Водяное и Гнутово.

На Донецком направлении из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Пески, шахту Бутовка, Каменку, Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое, Новгородское, Новолуганское, Верхнеторецкое и Кирово.

На Луганском направлении применили 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие.

В результате боевых действий 4 военнослужащих ранены, 1 – травмирован.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»