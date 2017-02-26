Сегодня Прощеное воскресенье: обычаи и запреты

Сегодня, 26 февраля, в последний день Масленицы, верующие отмечают Прощеное воскресенье. Это последнее воскресенье перед Великим постом, и чтобы приступить к нему с чистой душой, сегодня у родных и близких надо попросить прощения.

Прощения просят такими словами: "Прости меня, пожалуйста, если я в чем виноват перед тобой", ответ должен быть: "Бог простит". Нужно просить прощения не формально, а искренне, с любовью, прежде всего у тех, кто обижает нас, и тех, кого мы обидели.

Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. В конце праздника торжественно сжигали чучело, а полученный пепел рассыпали по полям.

В этот день запрещено:

Алкоголь и мясные продукты

Злиться, ссориться, вспоминать обиды, хотя вам наверняка о них напомнят

Заниматься тяжелой работой, следует отказаться от уборки, стирки и прочих дел по дому, но готовить не возбраняется

В Прощеное воскресенье разрешается скоромная пища, но уже без мяса – яйца, рыба.