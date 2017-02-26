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Рубрика: Новости Донбасса
26-02-2017, 10:48
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Савченко ездила в Макеевку, минуя официальные пункты пропуска – Геращенко

Как сообщалось ранее, на днях нардеп Надежда Савченко посетила территории, подконтрольные ДНР, где встретилась с украинскими пленными. В частности, она несколько раз побывала в колонии в Макеевке.

При этом ее коллега Антон Геращенко заявляет, что Савченко пересекла линию разграничения, минуя официальные пункты пропуска. «Если Савченко пересекла на автомобиле, по полям, линию разграничения, то это могут сделать и другие», - уверен депутат.

Геращенко требует наказания для нарушительницы. «Этот факт не должен остаться безнаказанным как для Надежды Савченко, так и сопровождавших ее лиц! По ним должны быть составлены протоколы об административном правонарушении - незаконном пересечении линии разграничения. А суд признать их нарушителями установленного порядка. Причём депутатская неприкосновенность здесь не играет никакого значения», - пишет Антон Геращенко в социальных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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