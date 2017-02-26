Российская сторона СЦКК так и не дала гарантий «тишины» в районе Авдеевки для ремонта ЛЭП – Жебривский

Минувшая ночь в Авдеевке была относительно спокойной, но российская сторона СЦКК до сих пора не дала письменных гарантий прекращения огня для того, чтобы ремонтники могли начать восстановительные работы на линиях электропередач.

«По состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Без таких гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ, электромонтажники не выйдут на линию, потому что существует большая угроза обстрелов со стороны российских боевиков», - написал в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, сегодня к электрогенератору подключат городскую насосную станцию, чтобы в дома местных жителей пошла вода. На очереди – учебные учреждения, чтобы завтра они могли возобновить занятия.