Экстренная видеоконференция Трехсторонней контактной группы: в ДНР не хотят возвращать беспилотник ОБСЕ

Вчера, 25 февраля, представители ОБСЕ созвали экстренную видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Видеоконференция продолжалась шесть часов и была инициирована ОБСЕ. Причиной для экстренного проведения видеоконференции стали участившиеся случаи агрессии и обстрелы невооруженных патрулей Миссии (СММ) ОБСЕ со стороны вооруженных боевиков ОРДЛО», - сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе.

В частности, обсуждалось недавнее происшествие в Донецкой области, когда члены ДНР забрали беспилотник ОБСЕ. «Трёхсторонняя контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ», - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По данным источника, «представители ОРДЛО отказались давать какую-либо информацию об инциденте по беспилотнику и возвращать его». Более того, они отказались отдавать записи дрона.