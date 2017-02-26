Потенциальных украинских пенсионеров склоняют к отчислению взносов в негосударственные пенсионные фонды

Продолжая вчерашнюю тему повышения пенсионных выплат украинцам, сегодня обсудим скрытую рекламу негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которую озвучил заместитель председателя Пенсионного фонда Украины ПФУ Николай Шамбир. В комментарии изданию «Сегодня» он заявил, что граждане, которые платят взносы в НПФ и достигшие пенсионного возраста, будут получать две пенсионные выплаты – из ПФ, то есть солидарной системы, и из частного фонда.

Зампредседателя ПФ сказал: «Человек уже сегодня может платить в такой Фонд и производить дополнительный взнос. За счёт этого пенсия будет выше. К сожалению, у нас третий уровень недостаточно развит. Небольшое количество участников (всего 1 миллион человек) и недостаточное развитие самих фондов».

Ни для кого не секрет, что в Украине средняя пенсия – наименьшая в Европе, хотя цены на продукты питания, медикаменты, тарифы на коммунальные услуги вполне сопоставимы с европейскими, а зачастую и опережают их (некоторые - в разы). Поэтому в правительстве озаботились сокращением дефицита Пенсионного фонда и увеличением пенсий украинским гражданам. И первые шаги в этом направлении уже сделаны увеличением вдвое минимальной заработной платы.

Но… чиновники признают, что обеспечить всех украинцев высокими пенсиями солидарная система пенсионных выплат самостоятельно не сможет, в связи с этим предлагается запускать накопительный уровень, вкладывая средства в частные пенсионные фонды.

А вот здесь возникает существенная проблема. Может быть, в какой другой стране такой подход был бы оптимальным, но только не в Украине. С такой нестабильной политической, экономической, финансовой обстановкой, да при существующем самом высоком в Европе уровнем коррупции, вряд ли вложенные с трудом средства украинских граждан смогут сохраниться в целости и сохранности…

Взять хотя бы галопирующую инфляцию. Ведь даже за последние три года пенсионеры, ранее получающие пенсии в размере $300, на данный момент имеют пенсии в $65 и просят правительство, в комментариях к подобным новостям, не увеличивать им пенсии, а просто вернуть им прежние пенсионные выплаты в том же размере, но в пересчёте на надёжную валюту…

И сколько бы в правительстве ни находили объяснений в невозможности поддерживать жизненный уровень своего населения на должном уровне, украинские граждане в большинстве своём очень грамотные и всё понимают, им не нужны пояснения, им нужен возврат честно заработанного.

А частным пенсионным фондам народ не доверяет, это если сказать мягко. И такое доверие появится только лишь в том случае, если чиновники будут получать сопоставимые с народными зарплаты и не „собирать чемоданы“ через несколько лет своего правления, как показывает суровая действительность…