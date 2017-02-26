Жебривский: Бригады сегодня так и не вышли на ремонт линий электропередач в Авдеевке

Сегодня в Авдеевке света не будет. Российская сторона СЦКК не дала гарантий режима «тишины», в результате бригады так и не смогли выйти на ремонт поврежденных линий электропередач.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

«Российская сторона в СЦКК сегодня так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Ремонтные бригады не вышли на ликвидацию порыва ЛЭП. Похоже, что сегодня оккупанты уже не предоставят письменных гарантий», - отметил глава ВГА.