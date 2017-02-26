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Рубрика: Новости Донбасса
26-02-2017, 14:17
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В заброшенном доме под Мариуполем нашли гранаты и гранатометы

В селе Валерьяновка Волновахского района нашли тайник с боеприпасами. Арсенал был спрятан в печи заброшенного дома, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Правоохранители изъяли 2 гранатомета РПГ-22, 3 гранаты Ф-1 и 4 гранаты РГД-5 с запалами и около сотни патронов к автомату Калашникова. Кто владелец схрона – устанавливают полицейские.

Предварительная правовая квалификация - по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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