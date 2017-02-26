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Рубрика: Новости Украины и мира
26-02-2017, 15:18
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Из Министерства обороны уволили сотрудницу, которая оскорбила волонтеров

Министерство обороны решило уволить свою сотрудницу, которая в социальных сетях написала нелестный отзыв об украинских волонтерах. Как выяснилось, речь идет о секретаре инициативной группы по выборам Общественного совета при Минобороны Татьяне Баранской, пишет КП.

В пресс-службе Минобороны сообщают: «Руководство Министерства обороны Украины считает неоценимым вклад каждого волонтера в военную мощь и обороноспособность нашего государства. Именно поэтому в рядах Вооруженных Сил Украины не могут служить или работать лица, которые сводят неприятные клевету на волонтеров, внесших большой вклад в бесперебойное функционирование армии Украины. Такая позиция руководства Министерства обороны Украины обусловливает применение вынужденных мер, а именно освобождение указанных лиц от занимаемых ими должностей. Поэтому сотрудница Министерства обороны Украины, которая в социальной сети оклеветала деятельность волонтеров в районе проведения АТО, освобождена по решению руководства Министерства обороны Украины».




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Редакция «Мариупольских новостей»