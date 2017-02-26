Спецоперация в Мариуполе: пойманы 26 пьяных водителей, человек и авто в розыске и машина-двойник

Как сообщалось ранее, в эти выходные в Мариуполе проходит спецоперация по безопасности дорожного движения. За два дня уже задокументировано 74 нарушения Правил дорожного движения, из них 26 – это управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 водителей сели за руль транспортного средства без соответствующих документов, 10 - пренебрегли правилами проезда пешеходных переходов.

Кроме того, выявлены человек и машина, которые находятся в розыске, транспорт со свидетельствами о регистрации с признаками подделки, незаконная перевозка наркотиков и оружия, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

А автомобиль «Мазда», остановленный правоохранителями, оказался «двойником». Как выяснилось, транспортное средство с таким номером на территории Украины не зарегистрировано, по номерному знаку значится автомобиль с другим номером кузова, а свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки.