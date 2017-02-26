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Рубрика: Новости Донбасса
26-02-2017, 16:30
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Спецназовцы готовы эвакуировать жителей Авдеевки на бронетехнике

В Авдеевку, которая в последнее время подвергается мощным обстрелам, направлены бойцы спецподразделения КОРД. Начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин проинструктировал их и озвучил главные задачи.

«Задача, в первую очередь, - это помощь людям. У вас есть современная бронированная спецтехника, которая крайне необходима в случае эвакуации мирных жителей из зоны обстрелов. Это позволит спасти жизни людей», - отметил он.

Кроме того, силовики обеспечены тактическими аптечками, чтобы, в случае необходимости, помочь мирным жителям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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