Спецназовцы готовы эвакуировать жителей Авдеевки на бронетехнике

В Авдеевку, которая в последнее время подвергается мощным обстрелам, направлены бойцы спецподразделения КОРД. Начальник областного главка полиции Вячеслав Аброськин проинструктировал их и озвучил главные задачи.

«Задача, в первую очередь, - это помощь людям. У вас есть современная бронированная спецтехника, которая крайне необходима в случае эвакуации мирных жителей из зоны обстрелов. Это позволит спасти жизни людей», - отметил он.

Кроме того, силовики обеспечены тактическими аптечками, чтобы, в случае необходимости, помочь мирным жителям.