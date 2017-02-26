Украинская сторона не допустит представителей ДНР-ЛНР к пленным

Как сообщалось ранее, после визита Надежды Савченко представители ДНР и ЛНР заявили, что хотят посетить пленных на подконтрольных Украине территориях. Однако в СБУ эту возможность исключают и подчеркивают: к заключенным пустят представителей международных организаций, но только не членом ДНР-ЛНР.

«Наше государство никаким образом не ограничивает, а согласно действующему законодательству дает возможность доступа ко всем задержанным в СИЗО и в местах содержания для международных правозащитных организаций, гуманитарных организаций. К сожалению, не могу то же самое сказать про оккупированные территории, - сказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук. - Хотя в целом я исключаю возможности того, чтобы предоставить, учитывая последние события, такую возможность для тех, кто имеет полномочия, кто пользуется международным авторитетом дополнительно оценить состояние содержания тех лиц, которые находятся под стражей».

По его словам, переговоры с ДНР-ЛНР начнутся тогда, когда они будут готовы к «настоящему диалогу». «Я думаю, что можно начать вообще нормальный диалог с того, чтобы, если мы говорим о соблюдении прав задержанных лиц, так называемые ДНР/ЛНР организовали нормальную работу в соответствии с международным мандатом, в соответствии с международными конвенциями для "Красного Креста", для других гуманитарных и народных организаций, которые занимаются именно этими вопросами. Когда мы будем видеть, что та сторона открыта к диалогу, а не пытается манипулировать ситуацией, то конечно будем рассматривать какие-то другие сценарии», - добавил Ткачук.