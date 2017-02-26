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Рубрика: Новости Мариуполя
26-02-2017, 18:29
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[Видео]

Участники блокады Донбасса установили редут на трассе под Мариуполем

В штабе блокады Донбасса показали в видеоролике новый редут (укрепление) на трассе Донецк-Мариуполь в районе Новотроицкого. Назвали его «Соловьем».

Здесь установили большую палатку, сюда съехали нардепы, военные и активисты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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