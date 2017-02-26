Участники блокады Донбасса установили редут на трассе под Мариуполем

В штабе блокады Донбасса показали в видеоролике новый редут (укрепление) на трассе Донецк-Мариуполь в районе Новотроицкого. Назвали его «Соловьем».
Здесь установили большую палатку, сюда съехали нардепы, военные и активисты.
В штабе блокады Донбасса показали в видеоролике новый редут (укрепление) на трассе Донецк-Мариуполь в районе Новотроицкого. Назвали его «Соловьем».
Здесь установили большую палатку, сюда съехали нардепы, военные и активисты.
Они обустраиваются возле КПВВ "Новотроицкое"
Никого на станции не нашли…