На Левобережье Мариуполя отметили Масленицу и сожгли чучело

На площади Независимости в Кальмиусском районе Мариуполя отметили Масленицу. Местных жителей угощали блинами с разными начинками и чаем из самовара, сообщает пресс-служба горсовета.

Каждый желающий принимал участие в различных конкурсах: поднятие гири, плетение косы, битва подушками. Дети пели, танцевали, фотографировались с чучелом Масленицы, водили хороводы и стали актерами кукольного театра в спектакле про историю возникновения праздника.

А под конец под крики «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» на площади сожгли чучело.