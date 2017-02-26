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Рубрика: Новости Мариуполя
26-02-2017, 19:04
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[Фото]

На Левобережье Мариуполя отметили Масленицу и сожгли чучело

На площади Независимости в Кальмиусском районе Мариуполя отметили Масленицу. Местных жителей угощали блинами с разными начинками и чаем из самовара, сообщает пресс-служба горсовета.

Каждый желающий принимал участие в различных конкурсах: поднятие гири, плетение косы, битва подушками. Дети пели, танцевали, фотографировались с чучелом Масленицы, водили хороводы и стали актерами кукольного театра в спектакле про историю возникновения праздника.

А под конец под крики «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» на площади сожгли чучело.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»