В зоне АТО били из танков и стреляли снайперы: 1 военный погиб, 1 – ранен

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 26 февраля, на востоке Украины зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 1 – получил ранения.
На Мариупольском направлении Водяное, Павлополь, Широкино и Талаковку обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, стрелял снайпер.
На Донецком направлении применили танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
На Луганском направлении по Попасной и Катериновке били из 120-миллиметровых минометов.