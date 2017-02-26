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Рубрика: Новости Донбасса
26-02-2017, 19:35
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В зоне АТО били из танков и стреляли снайперы: 1 военный погиб, 1 – ранен

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 26 февраля, на востоке Украины зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 1 – получил ранения.

На Мариупольском направлении Водяное, Павлополь, Широкино и Талаковку обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, стрелял снайпер.

На Донецком направлении применили танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении по Попасной и Катериновке били из 120-миллиметровых минометов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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