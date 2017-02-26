На Донетчине у 16-летнего подростка нашли заряд к ручному противотанковому гранатомету

В Славянске правоохранители нашли дома у 41-летней женщины и ее 16-летнего сына заряд к ручному противотанковому гранатомету. Любое физическое воздействие на боеприпас могло привести к взрыву. Заряд к РПГ предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Нетрудно представить площадь «угрозы», если бы этот боезапас взорвался.

Как выяснилось, родственники нашли заряд в лесополосе еще летом 2014 года. Об опасной находке тогда они никому не сообщили, пишет пресс-служба областного главка полиции.

Через время сын принес боеприпас домой, где он и хранился на протяжении двух лет. Когда мать узнала об этом – сразу же обратилась в правоохранительные органы.