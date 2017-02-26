США призвали немедленно прекратить обстрелы на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призвали Россию и ДНР-ЛНР немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, говорится: «Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия на востоке Украины в последние недели и нежеланием смешанных российско-сепаратистских сил соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные минскими соглашениями».

Кроме того, в Госдепе осудили обстрелы и нападения на объекты инфраструктуры и наблюдателей ОБСЕ: «Необходимо, чтобы эти силы прекратили атаки на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения. США вновь призывают Россию и боевиков, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь, вывести все тяжелые вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ».