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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
26-02-2017, 21:02
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США призвали немедленно прекратить обстрелы на Донбассе

Соединенные Штаты Америки призвали Россию и ДНР-ЛНР немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, говорится: «Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия на востоке Украины в последние недели и нежеланием смешанных российско-сепаратистских сил соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные минскими соглашениями».

Кроме того, в Госдепе осудили обстрелы и нападения на объекты инфраструктуры и наблюдателей ОБСЕ: «Необходимо, чтобы эти силы прекратили атаки на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения. США вновь призывают Россию и боевиков, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь, вывести все тяжелые вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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