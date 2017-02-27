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Рубрика: Новости Донбасса
27-02-2017, 08:38
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[Фото]

На Луганщине обстреляли украинских офицеров СЦКК

Вчера, 26 февраля, днем в районе Попасной Луганской области под обстрел попал автомобиль украинских офицеров СЦКК.

«Во время выполнения задач вблизи восточных окраин населенного пункта Попасная около 13.30 под минометный обстрел калибра 120 мм и СПГ попали офицеры украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон», - сообщают в пресс-центре АТО.

В ведомстве отмечают, что на машине была маркировка – буквы «МН», а у офицеров были соответствующие опознавательные знаки.

В результате пострадавших нет, поврежден лишь транспорт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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