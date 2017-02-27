«Шахтер» одержал победу над «Ворсклой»

Вчера, 26 февраля, на стадионе в Харькове в рамках 19-го тура Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл с полтавской «Ворсклой».

В результате игра закончилась победой «горняков» со счетом 2:1. Отличились Хлебас (27), Коваленко (63) и Феррейра (90), сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Мы создали много голевых шансов, но долгое время не могли их реализовать. Сделали это уже в концовке – видимо, поверили в себя, нашли силы, чтобы завершить поединок победой. После нечестного вылета из Лиги Европы, который случился совсем недавно, футболисты, на мой взгляд, показали характер. Они продемонстрировали, чего реально стоят», - отметил главный тренер «горняков» Паулу Фонсека.