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Рубрика: Спорт
27-02-2017, 09:40
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«Шахтер» одержал победу над «Ворсклой»

Вчера, 26 февраля, на стадионе в Харькове в рамках 19-го тура Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл с полтавской «Ворсклой».

В результате игра закончилась победой «горняков» со счетом 2:1. Отличились Хлебас (27), Коваленко (63) и Феррейра (90), сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Мы создали много голевых шансов, но долгое время не могли их реализовать. Сделали это уже в концовке – видимо, поверили в себя, нашли силы, чтобы завершить поединок победой. После нечестного вылета из Лиги Европы, который случился совсем недавно, футболисты, на мой взгляд, показали характер. Они продемонстрировали, чего реально стоят», - отметил главный тренер «горняков» Паулу Фонсека.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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