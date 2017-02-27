Ультиматум от глав ДНР и ЛНР: прекратить блокаду Донбассу до 1 марта, иначе – захват предприятий украинской юрисдикции

Главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили против блокады Донбасса и озвучили Киеву ультиматум: разблокировать грузовые перевозки либо они прекратят поставки угля в Украину и введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

На выполнение данных требований дали всего несколько дней – до 1 марта, пишут издания ДНР.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты, — говорится в совместном заявлении глав ДНР-ЛНР. — Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран».

Напомним, на неподконтрольных территориях продолжают работу следующие крупные украинские предприятия: "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" (г. Кировское), "ДТЭК Зуевская ТЭС" (г. Зугрэс), "Краснодонуголь", Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод (ХТЗ), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и Макеевский филиал ЕМЗ.