В зоне АТО 2 военных погибли, 2 – ранены, 2 – травмированы

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Водяное, Марьинка, Широкино, Павлополь, Лебединское, Талаковка и Гнутово, на Донецком – Пески, шахта Бутовка, Авдеевка, Каменка, Луганское, Новолуганское, Зайцево и Верхнеторецкое. На Луганском направлении обстреливали Попасную, Орехово, Катериновку, Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.

При этом били из минометов, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, БТР, танков, также работали снайперы.

В результате боевых действий 2 военных погибли, 2 – ранены, 2 – травмированы.