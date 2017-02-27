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  • Конфуз года и «Лунный свет» вместо «Ла-Ла Лэнд»: в Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

Рубрика: Шоубиз
27-02-2017, 10:35
Просмотров: 371
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[Фото] [Видео]

Конфуз года и «Лунный свет» вместо «Ла-Ла Лэнд»: в Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

Минувшей ночью в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар» по итогам 2016 года. Ведущим в этом году стал комик Джимми Киммел.

Приводим полный список победителей:

Лучший фильм – "Лунный свет". Сначала ошибочно объявили "Ла-Ла Лэнд".

Лучший анимационный фильм – "Зверополис".

Лучший полнометражный документальный фильм – "О. Джей. Сделано в Америке".

Лучший документальный короткометражный фильм – "The White Helmets"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Piper".

Лучший актер – Кейси Аффлек.

Лучшая актриса – Эмма Стоун.

Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет").

Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды").

Лучший режиссер – Демьен Шазелл ("Ла-Ла Лэнд").

Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" (Иран).

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря").

Лучший адаптированный сценарий – Таррел Элвин Маккрейни, Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучший грим – "Отряд самоубийц".

Лучшие костюмы – Коллин Этвуд ("Фантастические твари и где они обитают").

Лучшие спецэффекты – "Книга джунглей".

Лучший монтаж – Джон Гилберт ("По соображениям совести").

Лучший звуковой монтаж – "Прибытие".

Лучшая операторская работа – "Ла-Ла Лэнд".

Лучшая работа художника-постановщика – "Ла-Ла Лэнд".

Лучший оригинальный саундтрек – "Ла-Ла Лэнд".

Лучшая песня – "Ла-Ла Лэнд" (City of Stars).

Фото: REUTERS


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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