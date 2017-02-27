Российская сторона вновь отказывается давать гарантии режима «тишины» для ремонта ЛЭП в Авдеевке

Сегодня российская сторона СЦКК вновь не предоставила гарантии режима прекращения огня в районе Авдеевки. Бригады, которые должны отремонтировать поврежденные линии электропередач, готовы к выезду, но не могут начать работы из-за угрозы своей жизни.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов: «К восстановлению линии пока не приступили. Бригады ДТЭК на месте, две бригады приехали, ждут разрешения, но пока его нет. Они (ремонтники, - ред.) должны получить официальную бумагу от СЦКК. Без нее выходить на линии нельзя, потому что это опасно. Вчера было официально отказано, потому что здесь идет стрельба. Хотя достаточно 2-3 часов на восстановление».

При этом тепло в домах местных жителей есть, средняя температура в помещениях – от 15 до 18 градусов.