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Рубрика: Новости Донбасса
27-02-2017, 10:58
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Российская сторона вновь отказывается давать гарантии режима «тишины» для ремонта ЛЭП в Авдеевке

Сегодня российская сторона СЦКК вновь не предоставила гарантии режима прекращения огня в районе Авдеевки. Бригады, которые должны отремонтировать поврежденные линии электропередач, готовы к выезду, но не могут начать работы из-за угрозы своей жизни.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов: «К восстановлению линии пока не приступили. Бригады ДТЭК на месте, две бригады приехали, ждут разрешения, но пока его нет. Они (ремонтники, - ред.) должны получить официальную бумагу от СЦКК. Без нее выходить на линии нельзя, потому что это опасно. Вчера было официально отказано, потому что здесь идет стрельба. Хотя достаточно 2-3 часов на восстановление».

При этом тепло в домах местных жителей есть, средняя температура в помещениях – от 15 до 18 градусов.




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