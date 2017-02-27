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  • Организаторы блокады Донбасса намерены контролировать КПП «Новотроицкое» и колонны с гуманитарным грузом

Рубрика: Новости Мариуполя
27-02-2017, 11:52
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Организаторы блокады Донбасса намерены контролировать КПП «Новотроицкое» и колонны с гуманитарным грузом

Как сообщалось ранее, вчера организаторы и активисты блокады Донбасса полностью обустроили редут на трассе Донецк-Мариуполь.

По словам нардепа Владимира Парасюка, они планируют полностью взять под контроль КПВВ «Новотроицкое» и гуманитарные колонны, которые следуют через него, а также будут патрулировать объездные пути.

«На вопрос: ездят ли поезда из оккупированного Донецка в Мариуполь и наоборот? Ответ: Не ездят. Эта железнодорожная ветка повреждена (перед с. Еленовка). По ней перемещается только уголь марки "Г", добываемый на неоккупированных территориях», - добавил Парасюк.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»