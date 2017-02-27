Штаб блокады Донбасса ответил на ультиматум Захарченко и Плотницкого: «Это не национализация, а обычный грабеж»

Координатор Штаба блокады торговли с оккупантами, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский в интервью inforesist.org прокомментировал ультиматум глав ДНР и ЛНР: «Мне настолько нас*ать на их заявления, глубоко. Для того, чтобы национализировать, нужно быть как минимум нацией или государством. Кто такие Захарченко и Плотницкий? Это не национализация, а обычный грабеж».

По мнению Виногродского, в ДНР-ЛНР уже избыток угля, а продавать его некому, поэтому Александр Захарченко и Игорь Плотницкий и выдвигают ультиматумы: «Они уже не поставляют сюда уголь, поэтому они и вопят. Они не знают, что им сделать, потому что этот уголь никому, кроме Украины, не нужен. Россия свой рынок закрывает, поэтому у них паника. Уголь - это те деньги, на которые они жили, а сейчас этих денег нет».

Координатор штаба добавил, что на неподконтрольных территориях нет украинских предприятий.

Также комментарий размещен на странице Штаба блокады в Фейсбуке: «Штаб блокады имеет следующие мысли по этому поводу: во-первых, прекратить поставлять уголь оккупанты не могут, потому что мы его прекратили, добровольцы и активисты. Во-вторых, когда следующий раз чиновники будут нести что-то вроде "подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории", надо напоминать им о "национализации" в стиле Плотницкого-Захарченко».