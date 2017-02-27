vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1905 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-02-2017, 14:08
Просмотров: 347
Комментариев: 0

В Мариуполе спасатели возвращают на берег автомобили, которые устраивают гонки на льду

Личный состав аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета работает в режиме повышенной готовности. Дело в том, что спасателям работы хватает не только летом, но и в зимнее время.

Ежедневно в будние дни спасатели обеспечивают безопасность порядка 700 горожан, прогуливающихся на береговой полосе Приморского и Левобережного пляжей, сообщает пресс-служба горсовета.

За минувшую неделю они вернули на берег 44 человека, вышедших на морской лед на значительное расстояние от берега, и «выгнали» 3 автомобиля, которые устраивали гонки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Вандалы в Мариуполе сорвали крышу с навеса на пляже

Мариупольские вандалы обезобразили пляжный навес

Мариуполь проваливается под землю?

В центре Мариуполя образовалась очередная глубокая яма


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»