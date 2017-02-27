В Донецке начали перевод предприятий украинской юрисдикции под управление ДНР

В Донецке уже создали штаб для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Глава ДНР Александр Захарченко подписал соответствующий указ, о чем сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, работа этих предприятий нарушена в связи с блокадой Донбасса. «Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой остановилась работа ЕМЗ (Енакиевский металлургический завод з прим. ДАН) и ряда других предприятий. Эти предприятия надо запускать, думать о людях. Это касается всех предприятий украинской юрисдикции», - передает издание ДАН слова Захарченко.

Новосозданный штаб будет полностью контролировать процесс перехода предприятий под управление ДНР.