На трассе в Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами

Вчера днем на трассе «Бахмут – Майорск» перевернулся рейсовый автобус, в салоне которого было 53 пассажира. Транспорт следовал по маршруту «Майорск-Бахмут».

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в результате пострадали 7 человек. По предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пострадавших нет.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).