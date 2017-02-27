Масленица в Мариуполе: в Приморском парке устроили фаер-шоу и сожгли чучело

Вчера, 26 февраля, в Приморском парке Мариуполя отметили Масленицу. На мероприятие «Широкая Масленица» собралось около тысячи жителей и гостей района, сообщает пресс-служба горсовета.
Детей развлекали клоуны и аниматоры, для взрослых веселый Скоморох провел спортивные соревнования: перетягивание каната и лазание на столб за призами. Не обошлось и без главного угощения: за день было съедено не менее 1200 блинов с вареньем и сметаной.
Завершающим аккордом празднования стало фаер-шоу и торжественное сожжение чучела Масленицы, изготовленного студентами Мариупольского электромеханического техникума.